Oldtimer stoppen an DDR-Museum

Die Oldtimer-Rallye Meister-Classic der Kfz-Innung Sachsen-West legt am heutigen Samstag gegen 10.50 Uhr auch einen Stopp am DDR-Museum Süßebach ein. Es sind über 90 Oldtimer zu bestaunen. Wer sie genauer in Augenschein nehmen will, ist in Bad Elster richtig. Ab 11.30 Uhr reihen sich die Fahrzeuge vor dem Königlichen Kurhaus auf....