Penny-Markt in Adorf wird abgerissen und neu gebaut

Die Tage des bisherigen Penny-Marktes an der B 92 in Adorf sind gezählt. Der Lebensmittel-Discounter will ihn abreißen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzen. "Geplant ist, mit dem Vorhaben im günstigsten Fall noch in 2023 zu beginnen. Die Voraussetzungen des derzeitigen Marktes entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an...