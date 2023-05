Rhododendronfest in Bad Elster: Naturmarkt, Oldtimer und viel Programm

Was es am Wochenende in Bad Elster zu erleben gibt.

Mit dem 4. Rhododendronfeststeht Bad Elster am Wochenende der erste Besuchermagnet des Jahres ins Haus. Das Fest bildet den Aufakt zur Rhododendronblüte in den Parkanlagen, die im Mai und Juni Einheimische und Gäste jedes Jahr aufs Neue begeistert.