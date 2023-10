Rund 3000 Besucher: Riesenandrang beim Kürbisleuchten in Adorf

Die fünfte Ausgabe des Kürbisleuchtens lockte unzählige Vogtländer auf den Adorfer Marktplatz. Warum immer mehr Menschen zu dieser magischen Nacht kommen.

Kein freier Parkplatz in der Innenstadt und eine Menschenmenge, die nur ein Ziel hatte: den Marktplatz in Adorf. Denn dort fand am Montagabend das fünfte Kürbisleuchten statt. Das Wetter spielte mit und somit strömten Schätzungen der Organisatoren zufolge sage und schreibe knapp 3000 Menschen in die Innenstadt. Somit erfuhr die Veranstaltung...