Schulen: Adorfer sauer auf den Vogtlandkreis

Der Einzugsbereich für Oberschulen soll so bleiben, obwohl für einige Kinder aus der Gemeinde Eichigt der Schulweg nach Adorf kürzer ist als nach Oelsnitz. Nun wollen Kreisräte mit Nein stimmen.

In Adorf gibt es Unmut über den Schulnetzplan des Vogtlandkreises. „Wir erteilen unser Einvernehmen nicht“, sagte Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) in öffentlicher Stadtratssitzung. Gut möglich ist, dass Schmidt und die weiteren Kreisräte aus Adorf zur Abstimmung am 7. März im Kreistag gegen das fast 700 Seiten dicke Papier stimmen. Neben...