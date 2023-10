Schwerverletzter in Klinik nach Jena geflogen

Bei der Kartoffelernte bei Willitzgrün war eine schwere Erntemaschine umgekippt und hatte einen Mann eingeklemmt. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Beim Unfall mit einer landwirtschaftlichem Maschine am Donnerstag bei Willitzgrün ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie „Freie Presse“ erfuhr, wurde er vom Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Jena geflogen, nachdem näher gelegene Kliniken keine Kapazitäten gehabt haben sollen. Der Unfall ereignete sich am späten Mittag bei der...