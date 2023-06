Seniorin übergibt Betrüger 46.000 Euro

Ein Betrüger hat eine 83-jährige Frau aus dem oberen Vogtland um eine hohe Geldsumme gebracht. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, rief ein unbekannter Mann die Rentnerin in Adorf am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr an und gab sich als deren Sohn aus. Er teilte der Seniorin mit, er sei in einen Verkehrsunfall verwickelt worden....