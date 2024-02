Sirene soll auf Bad Brambacher Feuerwehrhaus

Eine Variante mit kreiseigener Sirene auf der Ex-Mittelschule wird im Kurort kritisch gesehen, auch wenn das Gebäude an günstiger Stelle steht. Warum?

Am Bad Brambacher Ratstisch haben sich die meisten dafür ausgesprochen, eine neue Sirene in Eigentum des Vogtlandkreises auf dem Feuerwehrgebäude im Kurort zu installieren. Die Variante Ex-Mittelschule findet nicht nur Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) ungünstig - weil unklar ist, was mit dem Haus wird. Für die neue Sirene wäre die Gemeinde...