So gewinnt ein Instrumentenbauer neue Arbeitskräfte

Wenn Mitarbeiter in Rente gehen, können sie schwer ersetzt werden. Auch beim Blechblasinstrumentenhersteller Jürgen Voigt in Markneukirchen ist das so. Das Unternehmen geht deshalb einen neuen Weg.

Vom Mundrohr über Ventile bis hin zum Schallstück: Der Bau von Posaunen, Trompeten, Flügelhörnern und Schalmeien ist eine komplexe Angelegenheit. Deshalb können die Arbeitsplätze in der Meisterwerkstatt für Metallblasinstrumente Jürgen Voigt in Markneukirchen unterschiedlicher kaum sein. Wie Inhaberin Kerstin Voigt erklärt, bedarf es...