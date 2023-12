Starker Tobak in der Weihnachtsschau in Tirpersdorf

Eine Weihnachtsausstellung in Tirpersdorf widmet sich dem Thema „Alles, was raucht“- von der Pfeife, über Räucherkerzen und Zündhölzer bis hin zu Tabakwaren. Lektüre gibt es auch.

Räuchermännlein, Tabak, Zigarren oder historische Lektüre, die in Verbindung mit dem Rauchen steht, all das ist in der Weihnachtsausstellung „Alles, wo‘s raaaacht“ in der Heimatstube Tirpersdorf zu sehen.