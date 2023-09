Steampunk-Zeitreisefest in Morgenröthe-Rautenkranz mit besonderer Premiere

Am Sonntag steigt das zweite Zeitreisefest am Weltraumbahnhof. Das Fest widmet sich einem Erfinder. Dabei wird der neue Zugwagen am Gebäude erstmals öffentlich genutzt.

Direkt am Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz stehen seit einigen Wochen zwei Teile eines getrennten Zugwaggons. Sie sind jetzt Teil des Konzeptes der Steampunk-Pension, die von Nancy und Markus Preller betrieben wird. Das Ehepaar hat den Wagen einst dem Förderverein für historische westsächsische Eisenbahnen aus Wilzschhaus bei...