Trockenheit und Borkenkäfer: Wie es um das Waldgebiet Röhrholz im vogtländischen Oelsnitz steht

Was kann man tun, um die Vitalität der Wälder zu stärken. Über bestimmte Möglichkeiten und Herangehensweisen informierte jetzt Thomas Liebetrau vom Forstrevier Oelsnitz.

Rund 2600 Festmeter Schadholz sind bislang in diesem Jahr im Kommunalwald Röhrholz in Oelsnitz angefallen. Diese Zahl sei sehr hoch und besorgniserregend, sagt Thomas Liebetrau vom Forstrevier Oelsnitz. Anhand von unterschiedlichen Projekten in der Vergangenheit sei schon viel dafür getan worden, um den Wald zu erhalten. Welche Möglichkeiten es...