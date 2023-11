Vogtland-Arena erlebt wieder Deutsche Meisterschaften im Skispringen

In der Vogtland-Arena wird wieder geflogen: Am Freitagvormittag stand für die Frauen und Männer das Training für die am Wochenende stattfindenden Deutschen Meisterschaften an. Im Foto auf dem Anlauf Juliana Seyfarth, die bereits 2006 und 2019 im Klingenthal den Meistertitel gewann. Bild: Konstanze Schneider