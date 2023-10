Vom Schandfleck zum Schmuckstück: Ehemaliges Adorfer Gefängnis als Kultur-Ort eröffnet

Nach langer Sanierung ist das Haus fertig. Auf welche Veranstaltungen sich die Adorfer in den nächsten Wochen freuen können.

Kay Burmeister legte am Samstag ein Geständnis ab und gab damit gleichzeitig einen Einblick in sein Inneres: „Es ist in den letzten Wochen häufiger vorgekommen, dass ich vor oder nach der Arbeit noch in der Fronfeste vorbeigeschaut habe. Und jedes Mal war die Freude groß, wie schön doch alles geworden ist“, so der Geschäftsführer der...