Vortrag in Oelsnitz: Wie Journalisten in Sachsen arbeiten

Am Mittwoch ist die Landesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Ine Dippmann, Gas eines Themenabends beim DRK.

Wie arbeiten Journalisten in Sachsen? Mit diesem Thema beschäftigen sich am Mittwoch ein Vortrag und eine Diskussion in Oelsnitz, zu denen die Initiative Medienbildung Vogtland und der Kreisverband Oelsnitz des Deutschen Roten Kreuzes einladen. Zu Gast ist ab 17 Uhr die MDR-Redakteurin Ine Dippmann, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im...