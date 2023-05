Wäschekorb auf Herd löst Brand aus

Bad Brambach.

Im Untergeschoss eines Einfamilienhauses an der Talstraße in Bad Brambach ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, war ein auf einem E-Herd abgestellter Wäschekorb aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Küche im Untergeschoss war ungenutzt. Durch das Feuer wurden Dunstabzugshaube und Teile der Kücheneinrichtung beschädigt. Die Küche verrußte durch den Brand so stark, dass sie vorerst nicht weiter genutzt werden kann. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Wie die Polizei weiter mitteilte, steht die Schadenshöhe noch nicht fest. (cze)