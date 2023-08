Waldkalkung per Hubschrauber im oberen Vogtland startet voraussichtlich ab 11. September

Der Einsatz erfolgt diesmal im Bereich von Erbach, Zwota sowie Klingenthal und dauert voraussichtlich bis Ende September.

Im Bereich des Forstbezirkes Adorf steht wieder die Kalkung von Waldflächen per Hubschrauber an. Der Einsatz beginnt laut Sachsenforst voraussichtlich am 11. September im Landeswaldrevier Erlbach. Vorgesehen sind Kalkungen im Bereich der Reviere Erlbach und Schöneck auf 528 Hektar Landeswald sowie 23 Hektar Privat- und vier Hektar Kommunalwald....