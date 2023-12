Warum im vogtländischen Unterwürschnitz die Botschaft der Weihnacht in einem Bushäusel verkündet wird

Es ist die vierte Christvesper an diesem ungewöhnlichen Ort. Warum Christen daraus Hoffnung schöpfen und auch für Pfarrer Thomas Seltmann dieser Heilige Abend ein besonderer war.

Es ist Heiligabend. Als um kurz vor halb fünf die Glocken vom Kirchturm die Christvesper einläuten, kommen in Unterwürschnitz drei Dutzend Einwohner zusammen. Der Weg führt sie nicht ins Gotteshaus. Sie treffen sich an der Bushaltestelle. Zum Glück hat der Regen für eine Stunde eine Pause eingelegt. Durch die Bäume am Dorfanger stürmt der...