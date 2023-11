Warum Schöneck eine Toilette verschenken will

Die Anlage am ehemaligen Bahnhof ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb, sämtliche Anschlüsse sind gekappt.

Wenn im nächsten Jahr in Schöneck der Ausbau der Bahnhofstraße beginnt, soll in dem Zusammenhang auch die ehemalige öffentliche Toilette am früheren Bahnhof mit verschwinden. „Wenn es Interessenten für die Anlage gibt, geben wir sie gerne kostenfrei ab“, sagte Bürgermeister Andy Anders (parteilos) im Technischen Ausschuss. Die Toilette...