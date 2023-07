Warum sich ein Architekt für sein Millionenprojekt in Adorf schlechtes Wetter wünscht

Gerade war am Montag der kurze Regenschauer in Adorf vorbei, da wünschte sich Ansgar Schulz als Architekt des entstehenden Erlebniszentrums Perlmutter schon wieder schlechtes Wetter. Denn Wasser spielt die zentrale Rolle, wenn es als Quell des Lebens im Kreislauf künftig wie an einer Perlmuschel an der rauen Fassade des Neubaus herunterrinnt....