Wegen Schädlingsbefall: Oelsnitzer Bäckerei Börner auf Warnportal gemeldet

Auf einer jetzt veröffentlichten Meldung verweist der Vogtlandkreis auf „starken Schabenbefall und Reismehlkäferbefall“ bei der seit vier Wochen geschlossenen Firma. Dort kam auch Post nicht mehr an.

Beim amtlich festgestellten Schädlingsbefall in der Bäckerei Börner in Oelsnitz spricht das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkreises nun Klartext. In einer jetzt im Portal "Gesundheitlicher Verbraucherschutz" des Freistaats Sachsen veröffentlichten Meldung heißt es: "Bei der Kontrolle am 28. September wiesen Bäckerei...