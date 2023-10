Weltelite der Skispringer kommt am Wochenende zum Sommer-Grand-Prix in die Vogtland-Arena

Die deutsche Nationalmannschaft geht erstmals in diesem Sommer in voller Besetzung an den Start. Auch eine Sportlerin des VSC Klingenthal ist dabei.

Klingenthal. Der Countdown fürs Finale des FIS Sommer Grand Prix läuft. Am Wochenende sind die weltbesten Skispringerinnen und Skispringer wieder zu Gast in Klingenthal. Zwei Wochen nach FIS Continental Cup sind auch die Damen mit am Start. Am Freitag finden die Trainingsdurchgänge (Beginn 14 Uhr) sowie die Qualifikationen für Damen und Herren statt. Spannend wird es am Samstag: In den letzten Einzelwettbewerben (Beginn 11.30 Uhr) des Sommers kämpfen Skispringerinnen und Skispringer in der Vogtland-Arena um die Grand-Prix-Gesamtwertung. Am Sonntag (Beginn 13.45 Uhr) folgt noch ein Mixed-Teamwettbewerb, bei dem pro Nation zwei Damen und zwei Herren an den Start gehen.

Gemeldet haben bisher bereits einige Nationen in ihrer Top-Bestezung - so unter anderem Japan, Norwegen, Polen und Slowenien, wie der VSC Klingenthal informiert. Auch die deutsche Mannschaft kündigt sich für ihre Heimwettbewerbe erstmals in diesem Sommer in voller Besetzung der Nationalmannschaft an. Mit Lia Böhme im deutschen Damen-Aufgebot wird auch der VSC Klingenthal vertreten sein.

Tickets gibt es bis Freitag zu reduzierten Vorverkaufspreisen im Online-Shop der Vogtland-Arena. An den Eventtagen sind Tickets an der Tageskasse der Vogtland-Arena erhältlich. Für Kinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt frei. (tb)