Wie Adorf frühere Perlmutter-Betriebe sichtbar machen will

Noch gut sichtbar im Adorfer Stadtbild ist die frühere Perlmutterwarenproduktion C. W. Lots: Der Gebäudekomplex Elsterstraße 27-31 steht direkt an der Stadtdurchfahrt der B 92. Diese und andere frühere Produktionsstätten nimmt das bis 2025 angelegte Projekt „Digitales Museum in der Stadt“ in den Fokus. Foto: Stadtverwaltung Adorf