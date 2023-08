„Wir sind bei jedem Wetter hier“: Camper an der Talsperre Pirk trotzen dem Regen

Viele Camper an der Talsperre bei Oelsnitz sind abgereist – zu kühl und nass ist das Wetter in den letzten Wochen. Warum einige dennoch bleiben und was für sie den Reiz beim Camping ausmacht.

