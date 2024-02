Wo sich in Erlbach Frauen und Männer gemeinsam umziehen müssen und es auch noch durch ein leckes Dach reinregnet

Das Feuerwehrdepot in Markneukirchener Ortsteil Erlbach. Erbaut wurde das Gebäude vor 41 Jahren. Inzwischen platzt es fast aus den Nähten. Ein Neubau ist seit Jahren in der Diskussion, aber es geht nicht voran. Am Dienstag gab es dazu wieder eine emotionale Debatte im Ortschaftsrat. Bild: Thorald Meisel