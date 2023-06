Wohin Bad Brambach im Juni seine Wandergäste führt

Geführte Rundwanderungen bietet der Kur- und Fremdenverkehrsverein Bad Brambach im Juni an. Am 14. Juni geht es 14 Uhr ab Kolonnaden (Badstraße) mit Helmut Wolfram über die Sorge nach Bärendorf und zurück über Hohendorf (drei Stunden, 10 Kilometer). Am 21. Juni wirdab 14 Uhr mit Start Kolonnaden über den Sprudel- und Grenzweg in Richtung...