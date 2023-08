Wohn- und Geschäftshäuser aus dem Oberland unter dem Hammer

Bei der Herbstauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen kommen zwei Wohn- und Geschäftshäuser aus dem oberen Vogtland zum Aufruf, die das jeweilige Ortsbild mit prägen. Die Gebäude stammen aus der Zeit um 1900. In Markneukirchen kommt das markante Haus Straße des Friedens 24, gelegen an der Ecke Krumme Straße, unter den Hammer. Das in...