Wohnungen in Muldenhammer erhalten 664 Rauchmelder

Mit drei bis vier Rauchwarnmeldern je Wohnung wird die Gemeinde Muldenhammer bis zum Jahresende ihren kommunalen Wohnungsbestand ausstatten. Die Rauchmelder müssen so eingebaut und angebracht werden, dass Brandgeruch frühzeitig erkannt und gemeldet wird - vor allem in der Küche und in den Schlafräumen. Vorgesehen ist, insgesamt 664 derartige...