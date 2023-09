Zwei Aktionstage auf dem Markt: Oelsnitzer wollen zeigen, was sie können

Am Samstag präsentieren sich Vereine und Sozialträger auf dem Marktplatz, am Montag stellen sich Firmen und Schulen an gleicher Stelle vor. Die Aktionstage sollen an das anknüpfen, was gut ankam.

Der Oelsnitzer Markt ist ein gutes Pflaster, zumindest, wenn es um Veranstaltungen geht. Nach der guten Resonanz auf die Premiere von „Oelsnitz 2.0 - Sperken können mehr“, positiven Überraschungen wie dem Tag des Gymnasiums und zuletzt dem Herbstmarkt steht der zentrale Platz wieder im Mittelpunkt: Mit zwei Tagen wollen mehr als 60 Akteure... Der Oelsnitzer Markt ist ein gutes Pflaster, zumindest, wenn es um Veranstaltungen geht. Nach der guten Resonanz auf die Premiere von „Oelsnitz 2.0 - Sperken können mehr“, positiven Überraschungen wie dem Tag des Gymnasiums und zuletzt dem Herbstmarkt steht der zentrale Platz wieder im Mittelpunkt: Mit zwei Tagen wollen mehr als 60 Akteure...