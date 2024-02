100 Tage „Fabrik der Fäden“ in Plauen: So kommt das neue Spitzenmuseum an

Neben viel Lob gab es immer wieder auch Kritik - an den Eintrittspreisen, an der Beschilderung des Rundgangs im Weisbachschen Haus, ebenso an der fehlenden Gastronomie. Veränderungen sind in Sicht.

"Alles heiße Luft", schreibt ein Besucher im Gästebuch der "Fabrik der Fäden". Doch mit dieser Kritik ist er allein - zumindest auf den Buchseiten. Es gibt viele Einträge dort, auch von überregionalen und internationalen Gästen. Dankbare, begeisterte, lobende Worte. Das 14,5 Millionen Euro teure Textilmuseum, das vor 100 Tagen eröffnet... "Alles heiße Luft", schreibt ein Besucher im Gästebuch der "Fabrik der Fäden". Doch mit dieser Kritik ist er allein - zumindest auf den Buchseiten. Es gibt viele Einträge dort, auch von überregionalen und internationalen Gästen. Dankbare, begeisterte, lobende Worte. Das 14,5 Millionen Euro teure Textilmuseum, das vor 100 Tagen eröffnet...