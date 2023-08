120. Geburtstag: Kauschwitzer fiebern großer Feuerwehr-Fete entgegen

Am kommenden Samstag ist im Plauener Ortsteil ordentlich Druck auf den Schläuchen. Denn die Floriansjünger feiern das 120-Jährige der Ortswehr. Schon jetzt gibt‘s am Straßenrand Ulkiges zu entdecken.

Zwei ulkige Gesellen sitzen an einem Tisch mitten in Kauschwitz. Sie tragen zwei Schutzhelme, eine Uniform. Nanu, was hat es mit ihnen auf sich? Diese beiden von Kauschwitzer Bürgern am Wegesrand platzierten Figuren trommeln schon seit Tagen für eine große Fete am kommenden Wochenende im Plauener Ortsteil: Dann nämlich wollen die Kauschwitzer...