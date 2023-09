Abriss von Ruinen: Stadt Plauen zieht positive Zwischenbilanz

Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung kommen nach eigenen Angaben mit der Beseitigung von Schandflecken voran. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun.

Als im Februar dieses Jahres der Abriss des Gebäudes der ehemaligen Matratzenfabrik begann, was dies für die Elsteraue in Plauen ein weiterer Meilenstein. Auf dem Gelände neben der Boulderhalle am Mühlgraben plant der Vogtlandkreis den Bau einer neuen Bildungsstätte für Textilberufe - und das in unmittelbarer Nähe zum Beruflichen...