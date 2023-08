Am Taltitzer Kreuz steht jetzt keiner mehr im Regen: Warum es für dieses Buswartehäuschen elf Jahre brauchte

Das hatten sich viele Leute gewünscht, die am Taltitzer Kreuz an der B 173 nahe des Weischlitzer Globus-Marktes mit dem Bus in Richtung Plauen fahren wollen: Eine überdachte Bushaltestelle, die vor Wind, Regen und im Winter vor Schnee schützt. Am Dienstag wurde das neue Buswartehäuschen von nicht wenigen Beteiligten symbolisch eingeweiht.