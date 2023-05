Arbeitseinsatz zur Saisonvorbereitung

Plauen.

Zur Vorbereitung der neuen Badesaison ruft der Förderverein Freibad Haselbrunn zu einem Arbeitseinsatz auf. Dieser findet am Samstag ab 10 Uhr auf dem Badgelände statt. Wenn das Wetter mitspielt, werde das Haselbrunner Freibad voraussichtlich am 9. Juni seine Tore für Besucher öffnen, teilte Bernd Märtner vom Förderverein mit. Im Mittelpunkt des diesjährigen Arbeitseinsatzes stehen Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an den Außenanlagen, Kabinen und Kinderspielplätzen. Darüber hinaus soll die Dusche auf der FKK-Liegewiese instand gesetzt und eine Sommerwasserleitung zum Gießen der Baumsetzlinge installiert werden. Helfer sind gern gesehen und können am Samstag mit anpacken. (bju)