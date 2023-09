Badebetrieb im Plauener Stadtbad am Wochenende zeitweise eingeschränkt

Am Samstag finden im Plauener Bad Sportwettkämpfe statt. Die Sauna öffnet indes aus anderem Grund erst später.

Während sich das Freibad Haselbrunn am Wochenende aufs Saisonfinale vorbereitet und voraussichtlich am Montag seine Türen für dieses Jahr letztmalig geöffnet hat, erwartet auch das Plauener Stadtbad Besucher. Allerdings ist dort aufgrund von Wettkämpfen der öffentliche Badebetrieb eingeschränkt. Am Samstag stehen von 8 bis 11 Uhr beide...