Besucher strömen in Scharen zum Hexenfest an den Plauener Weberhäusern

Stimmungsvoll und kreativ ging es am Sonntagnachmittag in Plauens beliebtesten Häuserzeilen zu.

Riesen-Resonanz für die Plauener Weberhäuser am Sonntagnachmittag: Das keltische Hexenfest lockte Scharen von Besuchern in die beliebten historischen Häuserzeilen in der Elsteraue - darunter auch Stefanie Rothe mit Tochter Malinka, fünf Jahre alt. Beide ließen sich vom Hexenfest verzaubern. Vieles wurde geboten. In den neuen Werkstätten...