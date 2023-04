Betrunkener verursacht Unfall

Plauen.

Ein 45-jähriger Autofahrer hat am späten Mittwochabend in Plauen einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei missachtete er an der Kreuzung August-Bebel-/Martin-Luther-Straße die Vorfahrt einer 50-Jährigen, die von rechts in einem Opel herannahte. Beide Autos stießen zusammen. Die Opel-Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Um beide Fahrzeuge mussten sich Abschleppdienste kümmern. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-Jährige Alkohol getrunken hatte. Der Test ergab 1,7 Promille. (bju)