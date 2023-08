Bundeswehr-Lkw auf A 72 bei Plauen umgekippt: Autofahrer sitzen stundenlang bei brütender Hitze fest

Die Autobahn war im Vogtland nach einem Unfall mit einem Militärlastwagen am Dienstag in Fahrtrichtung Hof komplett dicht. Retter brachten Getränke und Obst, Familien mit Babys wurden aus dem Stau geführt.

„Hier sind alle ganz entspannt, keiner ist wütend oder schimpft“, sagte Gertrud Stellner. Für die 73-Jährige und ihren Mann Ewald endetet die Reise am Dienstagmorgen auf der Autobahn 72 im Vogtland unmittelbar nach dem Start schon wieder. „Wir sind gerade in Treuen auf die Autobahn in Richtung Hof gefahren, keine vier Minuten später...