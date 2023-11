Bundesweit günstigste Lebenshaltungskosten im Vogtland: „Diesen Titel sehe ich eher kritisch“

Einer aktuellen Studie zufolge lebt es sich im Vogtlandkreis billiger als überall sonst in Deutschland. Der an sich positive Befund wird in der Region als nachteilig empfunden.

Wer im Vogtlandkreis zuhause ist, hat es vergleichsweise gut - sollte man meinen. Zwischen Neumark und Bad Brambach müssen die Bewohner für Leben und Wohnen 9,5 Prozent weniger zahlen als im bundesweiten Durchschnitt. Das haben das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn... Wer im Vogtlandkreis zuhause ist, hat es vergleichsweise gut - sollte man meinen. Zwischen Neumark und Bad Brambach müssen die Bewohner für Leben und Wohnen 9,5 Prozent weniger zahlen als im bundesweiten Durchschnitt. Das haben das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn...