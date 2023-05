Das erste Plauener Mädchen-Team beweist sich jetzt bei der Deutschen Grundschulmeisterschaft im Schach

Beim Spielen in der Plauener Karl-Marx-Grundschule kann es laut zugehen - muss es aber nicht. Besonders an Brettspielnachmittagen ist es nämlich oft ungewöhnlich still in der Schule. "Sogar mucksmäuschenstill", betont Schulleiterin Undine Schneider. "Alles, was man dann hört ist das Klacken der Uhren. Sonst nichts." In einer der größten...