Das ist mehr als ungeschickt, Herr Landrat!

Was Kulturstreits betrifft, ist das Vogtland ein gebranntes Kind. Orchesterlandschaft, Theaterfinanzierung, Kulturgesellschaft. Meistens ging es in der Vergangenheit am Ende doch alles mit einem blauen Auge aus. Weh taten Einschnitte aber in jedem Fall immer. Was sich in der Erfahrung als grundsätzlich schädlich seitens Politik und...