Demokratie-Demo am Plauener Wendedenkmal: „Wir haben schwierige Zeiten“

Rund 100 Menschen folgten einem parteiübergreifenden Aufruf. Das Gemeinsame sollte im Mittelpunkt stehen. Es waren aber auch Unterschiede deutlich hörbar.

Rund 100 Menschen sind am Einheitstag zu einer Demokratie-Demo ans Plauener Wendedenkmal gekommen. Sie waren einem Aufruf von Vertretern von CDU, SPD, FDP und Grünen gefolgt. „Es geht auch darum, für Dinge einzustehen und nicht nur gegen Dinge zu sein“, sagte Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU). Man wolle an diesem Tag und an...