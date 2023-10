Der tschechische Autor Jaroslav Rudiš kommt zur Lesung nach Plauen

Vorstellen wird er sein Werk „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“.

Der Verein für vogtländische Geschichte, Volks- und Landeskunde lädt in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Plauen zu einer Lesung des tschechischen Autors Jaroslav Rudiš ein. Sie findet am Donnerstag, 26. Oktober um 19 Uhr im Luthersaal an der Dobenaustraße 12 in Plauen statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Nach der...