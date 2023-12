Diebe nehmen in der Plauener Bahnhofsvorstadt Rollator mit

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses traute am Mittwochmorgen seinen Augen nicht: Seine Gehhilfe war verschwunden.

Diese Polizeimeldung sorgte am Donnerstag für Kopfschütteln: In der Plauener Bahnhofsvorstadt haben Unbekannte einen Rollator gestohlen und damit einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der August-Bebel-Straße in Schwierigkeiten gebracht. Die Gehhilfe war im Treppenhaus abgestellt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen weißen...