Diese junge Plauener Künstlerin lässt aufhorchen

Antonia Grünler ist erst 19 Jahre alt, doch in Plauen hat sie sich bei Kennern längst einen Namen gemacht. Ihre erste Einzelausstellung in der Spitzenstadt bietet Spannendes.

Am Freitag hatte Antonia Grünler in der ehemaligen Likörfabrik im Hinterhof des Hauses Neundorfer Straße 4 in Plauen ihren großen Auftritt. Die Künstlerin eröffnete in der Galerie Forum K ihre erste Einzelausstellung in einer Kunstgalerie. Viele ihrer Freunde und Bekannten ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, mehr als 70 Arbeiten von...