Ein Plauener versucht seit 30 Jahren, den Führerschein zu machen: Dieser Fahrlehrer will ihm jetzt helfen

Ein 46-jähriger Mann aus Plauen versucht seit den 1990er-Jahren, den Führerschein zu erlangen. Bisher ist er stets durchgefallen. Aufgeben will er nicht, die meisten Fahrlehrer in Plauen duzt er längst.

Michael Marscheider arbeitet seit 40 Jahren als Fahrlehrer in Plauen. In dieser Zeit habe er so einiges erlebt, berichtet der 64-Jährige, aber diese Sache sei einzigartig. „Ich hatte schon mehrere schwere Fälle, aber so was ist mir bisher noch nicht untergekommen“, sagt er.