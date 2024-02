Einbrecher fahren nach Beutezug mit gestohlenem Auto von einem Firmengelände in Plauen

Einen Einbruch hat es in der Nacht zum Mittwoch am Leuchtsmühlenweg gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Plauen.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind in Plauen unbekannte Täter auf ein Firmengelände am Leuchtsmühlenweg eingedrungen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, verschafften sie sich anschließend gewaltsam Zugang ins Innere des Bürogebäudes. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag, Lebensmittel sowie einen Pkw-Schlüssel. Schließlich fuhren sie mit einem auf dem Gelände abgestellten, aber nicht zugelassenen dunkelgrünen 3er-BMW aus dem Jahr 2010 davon. Zudem fehlen zwei amtliche Kennzeichentafeln V PF 281 eines anderen Fahrzeugs. Der Stehlschaden wird auf rund 7200 Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. (bju)