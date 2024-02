Einbrüche in Autohandel: Polizei in Plauen kann nach einem Zeugenhinweis zwei Tatverdächtige stellen

Die beiden Deutschen müssen sich jetzt verantworten. Einer der beiden sitzt inzwischen im Gefängnis.

Plauen.

Fahndungserfolg für die Plauener Polizei: Anfang Februar hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Gelände eines Autohofes am Leuchtsmühlenweg verschafft. Von diesem Gelände entwendeten sie unter anderem mehrere Fahrzeugschlüssel, mehrere Kennzeichen und einen BMW, mit welchem sie anschließend flüchteten. Nur wenige Tage später konnte der gestohlene BMW, im Schlamm festgefahren, auf einem Feld in Rebesgrün wieder aufgefunden werden. Zwei Tage später, in der Nacht zum 18. Februar, hatten es erneut Unbekannte auf den Autohandel am Leuchtsmühlenweg abgesehen. Die Täter verschafften sich ebenfalls gewaltsam Zutritt auf das Gelände und entwendeten einen Volvo. Durch einen Zeugenhinweis wurden die Beamten des Reviers in Plauen auf einen 21-jährigen Deutschen aufmerksam. In einer Wohnung stellten sie neben den entwendeten Fahrzeugschlüsseln für den BMW und den Volvo auch anderes Diebesgut sicher. Unter anderem konnten ein entwendeter Motorroller, ein Fahrrad und ein E-Scooter aufgefunden und sichergestellt werden. Auch der gestohlene Volvo konnte im Stadtgebiet aufgefunden werden. Der Deutsche wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehles festgenommen. Er und sein 19-jähriger deutscher Komplize, der sich der Polizei zu erkennen gab, müssen sich nun unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls verantworten. (bju)