Einbruch in ehemaliges Hotel

Plauen.

Diebe sind in den vergangenen Tagen gewaltsam in das ehemalige und inzwischen leerstehende Hotel zum Kronprinz an der Pausaer Straße eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, entwendeten die unbekannten Täter aus etlichen Zimmern Türklinken, Zimmerschilder sowie Dusch- und Waschbeckenarmaturen im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Zudem entstand mit rund 50.000 Euro erheblicher Sachschaden. (bju)