Erneut Fahrzeuge in Plauen zerkratzt

In Plauen sind zum wiederholten Male Fahrzeuge zerkratzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zum wiederholten Male haben unbekannte Täter in Plauen Fahrzeuge zerkratzt. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag meldete, wurden im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Freitagmorgen zwei Pkw im Stadtbereich beschädigt. Es handelte sich dabei jeweils um einen VW Golf an der Melanchtonstraße und am Schlossberg. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro. Bereits am Mittwochabend wurden mehrere zerkratzte Fahrzeuge auf dem Plauener Schlossberg gemeldet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist laut Polizeibericht Gegenstand laufender Ermittlungen.